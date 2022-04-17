警夥政府部門港島巡查防違規　67人犯禁收告票

在復活節長假期期間，西區警區繼續在區內加強巡查，並聯同相關部門於上周五(15日)至昨日(16日)，展開代號為「松塔」的聯合防疫行動，確保市民遵守防疫規例。人員共巡查區內逾百間持牌食肆及《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章）的表列處所，共向5名未有按照法例規定在進入食肆前掃描「安心出行」二維碼的顧客，發出定額罰款通知書，及會向3名牌照負責人發出傳票。

此外，警方亦巡邏西營盤、石塘咀、堅尼地城、香港仔及赤柱等多個地方，期間發現37男16女(19至73歲)，未有正確佩戴口罩，涉嫌違反口罩令。人員亦分別於卑路乍街灣公園及中山紀念公園發現5男4女(21至29歲)聚集，涉嫌違反禁聚令。人員遂向該62人發出定額罰款通知書。

警方提醒市民切勿鬆懈，於享受假日的同時須遵守預防及控制疾病的相關規例，以減低病毒在社區傳播的風險。警方會繼續於區內加強巡查，並強調會在不予警告的情況下，向違例人士進行執法行動。