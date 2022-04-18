新冠確診或降至每日雙位數　孔繁毅：難以完全清零

本港第5波疫情感染人數跌至3位數，政府委任的新冠疫苗顧問專家委員會成員孔繁毅今日(18日)在一個電台節目表示，預料復活節假期後疫情或會輕微反彈，惟相信會一直向好，每日確診有可能降至雙位數，同時坦言完全清零十分困難，強調只要接種率高，加上適當防疫措施，不能完全清零也毋須太擔心。

至於現階段放寬社交距離措施及恢復面授課堂，孔認為相關安排實屬正常，反而推行全民檢測則要視乎情況，因疫情回落得快，即使推行全民檢測最多只能找出數千宗個案，要權衡成本效益，加上本港長者及兒童接種率偏低，要求他們外出全民檢測未必是最好選擇。

他又指，國藥和科興藥廠都正針對Omicron變種病毒研製第2代滅活新冠疫苗，其中2款國藥疫苗都是採用來自香港患者的Omicron BA.1病毒株作基礎，藥廠會在港招募約1,800人進行臨床研究，當中一半人已接種2至3針科興，另一半已接種復必泰，再比較接種第1及第2代加強劑的成效，預料研究會在下月中正式展開，期望半年內發表研究數據。他提出，無論是否曾接種滅活疫苗的人士都可注射加強劑，將來可能每年冬天都要接種加強劑。