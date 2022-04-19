YouTube斂財無道尺度離譜　陰道裸露教壞細路

過去醜聞不斷的Google旗下影片分享網站YouTube，一直為人詬病，更容易被人「慳水慳力」地利用有關平台發表誹謗言論影響他人，宣揚黑社會打鬥及侵權，甚至盜用傳媒珍貴報道。然而，YouTube影片可謂「包羅萬有」，當中不少充斥色情、暴力、血腥等內容，而在影片篩選方面更缺乏對兒童的保護，誨淫誨盜；廣告短片又涉「掛羊頭賣狗肉」，荼毒兒童。東方傳媒機構（下稱「東方」）今天已正式向香港警務處和電影、報刊及物品管理辦事處作出舉報及投訴。有互聯網專家直言YouTube存在灰色地帶，一般針對色情網站的過濾軟件無法完全處理其包含的色情資訊，家長需自行加強監察。議員直斥賣弄色情是侮辱女性的表現。

現時只要從YouTube的搜尋功能，輸入「sex」、「三級片」、「血腥」等特定字眼，便會出現大量包含裸露、色情成分的影片，當中無分中外，影片播放時間短至數十秒，長至逾句鐘不等，且影片描述甚是「露骨」，不少直截了當寫明「激情」、「A片」、「性愛」等文字，使用者即使並非想觀看該些影片，卻仍有很大機會接觸到。值得留意的是，即使YouTube明知有關片段含有色情成分，只會溫馨提示該內容涉及色情，詢問觀看者是否滿18歲及同意觀看，使用者只要登入一個成人帳號，即暢通無阻地進入相關影片網址，即使有關人士是未成年兒童，亦無阻其觀看。就算電腦已安裝過濾軟件，可過濾大部分色情網站的公司及學校，但因YouTube本身並非色情網站，該些過濾軟件亦無法完全過濾相關影片內的色情資訊。

此外，YouTube近年在影片中以植入的方式加插廣告以增加盈利，惟時常出現有孩童觀看片段時，突然彈出嚇人廣告片段，反映YouTube缺乏兒童保護，甚至在推薦影片欄出現「掛羊頭賣狗肉」的所謂遊戲片段，不但包含粗言穢語、暴力內容，嚴重影響兒童心智，更容易令他們出現暴力傾向，扭曲其價值觀。同時，YouTube亦缺乏審查涉及黑社會打鬥或言論的片段，當中涉及本港黑幫和勝和前坐館「上海仔」郭永鴻誹謗東方的多段影片，部分現時仍可輕易在該平台觀看，相關平台並無將相關影片下架。

曾經擔任淫審員的香港教育政策關注社主席張民炳直言，涉及色情的網上影片及資訊都屬《淫褻及不雅物品管制條例》監管，惟他坦言過往極少相關檢控，加上搜證困難，若在境外則較難執法，認為疫情下學生使用互聯網的時間增加，不排除更多學生會接觸到有關色情內容，影響身心成長，加上相關網站監管寬鬆，對此表示憂慮。政府亦應與時並進，在科技大躍進的時代，理應與專家合作，加強打擊和堵截一些涉及在互聯網發布的不雅資訊。

「佢太多片冇辦法逐條去肉眼睇，亦都有啲灰色地帶。」香港資訊科技商會榮譽會長方保僑指，YouTube並非色情網站，故此一般針對過濾色情資訊的軟件未必有效，加上其內容五花八門，有的疑似粗口或色情內容在影片內亦難以分辨，故此建議家長最好登入Google帳號後，再在YouTube上選擇限制模式，而手機應用程式亦有專供兒童使用的YouTube Kids，有助減少他們接觸不良資訊的機會，惟由於YouTube的總部不在香港，故香港政府層面可做的工作有限。

議員葛珮帆直言，YouTube上充斥着涉及女性裸露及不尊重女性的影片，有的以藝術掛帥實則賣弄色情，亦有人未得到女性同意就公開片段，部分片段更將受害人被非禮甚至強姦的過程放上網，YouTube絕對有責任去管理所有片段，如設立認證制度監管上載者，一旦發現此類影片應即刪除及警告涉事人，尤其涉及兒童色情時更屬刑事罪行，故此作為被廣泛使用的影片平台，YouTube絕對應做好本分，加強監察，保護女性及兒童。