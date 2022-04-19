無良YouTube頻道　多次盜用東方報道

美國Google旗下影片分享網站YouTube屢被揭網上侵權，無法無天，由於YouTube伺服器設於海外，侵權、誹謗等問題更有恃無恐。東方傳媒機構（下稱「東方」）亦成為受害者，旗下《東方日報》及《東網》多次被YouTube頻道上載未經東方同意的獨家圖片，以及盜用網頁新聞內容，鼠竊狗偷行為視法紀如無物。「犯東方者，實捉到你」，東方已把事件交律師處理，並於今日向海關正式舉報及投訴。有議員指相關頻道或KOL（「網紅」）涉侵權，豐富自己的影片內容，以獲更多收益，斥有關行為「不道德」。

YouTube頻道影片不時偷圖偷片，侵犯版權，發表誹謗及刑恐言論，影片內容充斥粗言穢語、宣揚色情、暴力及黑社會，惟根本無人理會，故一直為人詬病。去年12月9日，YouTube頻道「升旗易得道」製作影片，在未經同意下，公然使用東方採訪女嬰與菲傭被綁架案直擊警方「救參」的獨家圖片，企圖賺取人氣及獲網站廣告分紅，此等行為明顯侵犯知識產權，如同偷竊。

至本月8日，東方網頁刊出以「國際樞紐變孤島 航空業窮途末路」為題的報道，內容指新冠疫情全球大流行造成地區與人員往來障礙重重，港府防疫苛政更被指既無法「清零」，又令「東方之珠」失去中西跳板的角色；同日亦刊出以「男子假扮泰達幣賣家騙財80萬 潛逃6日終落網」為題的報道，指一名男子墮虛擬貨幣交易騙局失約80萬港元。兩則報道內容的版權，均屬東方所有。

另一名YouTuber，同日竟公然將有關報道的網頁內容，融入其製作的影片內，成為其「晨早新聞報道」一部分。其所上載的影片片長為30分18秒，卻有約20分鐘是涉嫌盜用東方的網頁內容，影片中更曾「原汁原味」讀出東方報道內容。東方記者「搏到盡去採訪」，卻有人以逸待勞，涉盜用東方辛辛苦苦得到的資料，行徑非常離譜。此外，還有其他網上媒體，肆意盜用東方的報道及獨家新聞圖片，即使東方及後已出律師信警告，惟對方最終仍無動於衷。

由於YouTube伺服器設於海外，涉及不同國家及地區的執法機構及法律，要追查幕後黑手存在難度，故侵權及誹謗等問題「無王管」。東方雖把事件交律師處理，並於今日向海關正式舉報及投訴，希望相關政府部門能主持公道。然而經東方早前報道有關網絡媒體的侵權行為後，已有兩條涉案片段已刪走。

權益得不到保障，全靠市民自己維護，涉案人士繼續毋須負責，十分荒謬。本身為執業大律師的議員容海恩表示，有關頻道或KOL涉侵權，豐富自己的影片內容，以增加流量，獲取更多收益，形容有關行為「不道德」。倘有關頻道同為報道新聞時事，性質相似，更有違公平競爭的原則。

被問到受害一方可如何追討，容指，YouTube作為一個大型影片分享網站，免責條款一定做到足，故即使有影片侵權，它都可以置身事外，接到舉報最多只會刪走有關片段。更重要的是YouTube伺服器在海外，「美國邊會理你」。她指可循民事索償追討損失，惟此方法亦甚艱難，她指要花費大量人力物力，搜集足夠的證據，一般市民或公司都不會花這麼多資源。她認為，受害一方可向涉侵權一方發律師信，着對方刪片。