孔繁毅指清零極難　新冠病毒「唔會整得走」

第五波疫情的每日新增確診人數持續回落，香港大學醫學院內科學系臨床教授孔繁毅今（19日）在電台節目表示，由於變種病毒Omicron的傳染性高，又已在社區內廣泛傳播，故香港要完全清零是非常困難的，花費大量人力物人亦未必能長時間維持清零，坦言日均確診維持在雙位數合理，病毒「唔會整得走」，但亦不是「與病毒共存」。

孔預料，新冠病毒會演變成「風土病」，指出大部分上呼吸道病毒皆是透過接種疫苗或重複感染，達致自然免疫，因此日後市民或每年冬季前皆要接種流感及新冠疫苗。提到目前的抗疫策略，他認為現時要從控制病毒的角度，主力推高疫苗接種率，令新冠病毒的傷害性減至最低。提到內地正研製針對Omicron的第二代疫苗，孔繁毅指最快今年底才能使用。

至於「長新冠」的問題，孔繁毅料第5波患「長新冠」患者比率較低，原因與大部分康復者已接種疫苗，及Omicron患者的病徵相對輕微有關，但他指出即使只有0.5%至1%患者出現「長新冠」症狀，亦涉約4千至5千人，因此建議政府設立指定門診，安排中西醫結合治療。