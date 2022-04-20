譚得志街站發表煽惑文字11罪成　囚40月兼罰款　官斥：市井謾罵

現年49歲的人民力量副主席「快必」譚得志，前年涉嫌在全港各區擺街站時多次高喊「黑警死全家」等口號，被控發表煽惑文字、擾亂公眾秩序等14罪，早前經審訊後被裁定其中11罪罪成，今早(20日)在區院被判入獄40個月，罰款5,000港元。

辯方律師求情時指，被告希望藉着參與社會活動，令香港有更開明的政治制度。被告的言論很大程度上只是宣洩情緒，雖然部分言詞較為「過火」、「出位」，但他沒有宣揚使用暴力，希望大部分控罪的刑期可以同期執行。

法官判刑時指，被告是基督徒，擁有宗教神學碩士學位，但從被告的言論中，卻看不到傳道者的寬恕，只見到市井之徒的謾罵，以無差別、非友即敵的思維對待他人。被告譁眾取寵，目的無非是想進入立法會，享受由政府公帑支付的收入，用政府錢打擊政府，反問這不是私利又算是甚麼。法官續指，部分控罪是被告在保釋期間下干犯，部分更是在《港區國安法》生效後犯案，判刑需具阻嚇性。

被告譚得志被控7項發表煽惑文字、1項串謀發表煽動文字、3項公眾地方內擾亂秩序行為、1項煽惑他人明知而參與未經批准集結、1項舉行或召集一個未經批准集結，及1項拒絕遵從或故意忽略遵從授權人員作出的命令罪。控罪於2020年1月17日至7月19日期間發生。除2項公眾地方內擾亂秩序行為及1項串謀發表煽動文字罪被裁定不成立外，其餘控罪均罪成。

案件編號：DCCC 927、928及930/2020