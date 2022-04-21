「猜猜我是誰」呃長者115萬元　警破電騙集團拘主腦等4人

電話騙案停不了！去年12月至今年4月，警方在全港接獲10多宗「猜猜我是誰」電騙案，涉案集團隨機致電受害人，期間冒認是對方的兒子或親人，再以自己被捕或打架傷人等不同藉口，要求受害人將大量現金交予其「朋友」以作協助。港島總區重案組總督察謝子坤指出，受害人介乎65至92歲，絕大部分為女性，分別被騙去4至15萬港元，損失總金額多達115萬港元。

警方搜集情報鎖定目標，昨日(20日)在炮台山一公園發現其中一名疑犯，目擊他從76歲女受害人手中領取7萬港元的騙款，另有一名疑犯從旁「睇水」，立即上前阻截及拘捕2人，過程中亦留意到附近有一名神色慌張的88歲婆婆，經查問後，得悉她正準備將15萬港元現金交予疑犯，幸警方發現及時。警方及後前往疑犯租住的酒店，起出小量懷疑冰毒及吸食工具，同時派員搜捕餘黨，終在北角一酒店拘捕2名男主腦。被捕人士包括3男1女(29至43歲)，部分有黑幫背景，各涉嫌「串謀詐騙」、「洗黑錢」及「藏毒」等罪，當中有人將被落案檢控，而警方亦正全力緝捕在逃人士。

港島總區高級督察唐為國解釋，該集團採取3層架構，由主腦主掌策劃犯案細節，操控中層骨幹及遙距協調；中層骨幹負責接觸受害人、租用酒店房間等，他們除了用金錢招收下線成員外，亦不排除提供毒品利誘犯案；至於下線則擔當收錢及「睇水」角色，最後將騙款逐層上繳。由於案中主腦曾前往匯款公司，相信是將騙款轉移至不同戶口，警方會循「洗黑錢」方向追查。新界南總區情報組高級督察蕭卓賢表示，今年頭3個月，警方已接獲339宗電騙案，累計涉款金額接近1.3億港元，宗數較去年同期上升約7成，當中「假冒官員」和「猜猜我是誰」分別佔61%和38%，長者更是受騙高危群組。警方呼籲市民關心長者，提醒他們注意防騙，如有懷疑應致電報案。