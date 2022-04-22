洪門宴的代價　涉事餐廳認違反防疫條例判罰6000元

城中一班名人及多名官員今年1月，在灣仔一餐廳參加全國人大代表洪為民的生日宴，事後因有人染上新冠肺炎而致事件曝光，更揭發部分人違反「口罩令」和無使用「安心出行」，令這場「洪門宴」引起各方關注。食環署調查後向涉事餐廳發出傳票，票控餐廳負責人涉嫌沒有張貼顯示「特定範圍D區」的正確平面圖，以及有關每小時換氣量的適當告示。案件今早（22日）於東區裁判法院提堂，涉案餐廳的公司代表承認控罪。暫委裁判官朱文瀚指，案發時香港正面對第5波疫情，不可忽視涉事餐廳或會擴大社區爆發風險，判刑除了阻嚇被告，亦要提醒公眾須嚴格遵從衞生局指示，以此為基礎才可成功抗疫，最終判被告罰款6,000港元

被告為勝圖有限公司，公司代表今天承認傳票控罪，即餐飲業務負責人沒有遵從食物及衞生局局長根據香港法例第599F章《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》 第6（1）條發出的指示。案情透露，被告位於灣仔灣景中心1樓10號鋪的餐廳，於今年1月3日晚上舉行宴會，當時餐廳內的平面圖同時寫有C區及D區範圍，而餐廳內的空氣淨化告示沒有寫明每小時換氣量。

辯方今天求情時，指被告只是犯了技術上的錯誤，即當時的平面圖理應只寫有D區，及須寫明每小時換氣量為8.8次，惟宴會中除了2名賓客染疫外，再無其他人染疫。辯方又指，餐廳自2021年開業以來，對防疫措施一絲不苟，惟當時衞生局收緊防疫措施不久，餐廳有體會及面對新挑戰，懇請法庭輕判。惟暫委裁判官朱文瀚反駁，案發時政府防疫公告已經發出約10天，被告不可憑此藉口而不遵從公告，批評被告忽略公共衞生責任。

案件編號：ESS 8524/2022