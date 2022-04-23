出入境限制下月鬆綁　檢疫酒店供應隨即緊張　個別延至6月才有房

港府昨(22日)公布下月起容許非香港居民從海外地區入境香港，檢疫安排與本港居民相同，即至少接受7天酒店檢疫。消息一出，政府指定檢疫酒店網站已顯示不少酒店下月房間供應緊張。東網記者今(23日)致電多間酒店查詢，發現大部分每晚收費1,000港元以下的房間已預約至下月中，1,000港元以上的房間數量則較充裕。

記者以顧客身份向檢疫酒店查詢，其中上環華大盛品酒店房價介乎650至990港元，4月及5月的所有檢疫房間已爆滿，最快可預約的日期是6月9日，房價為680港元。中價位的銅鑼灣皇冠假日酒店指，下月12日開始只剩下2,588港元的房間，至下月20日亦只有2,388港元房間，而本月房間則已爆滿。另外，下月1日轉作檢疫酒店的荃灣遠東絲麗酒店則仍有房間供應，房價為每天580港元。

廠商會會長史立德表示，臨近暑假將有不少留學生回港，關注檢疫酒店的房間，是否足夠同時應付港人及非港人，望政府允許港人回港後居家隔離，他認同措施方便本港與海外公司面對面交流，改善營商環境，有助海外金融及科技人才來港，展覽業等亦能與海外買家溝通增加競爭力。他相信，隨着疫情緩和及疫苗接種率提高，日後能再一步放寬門檻。