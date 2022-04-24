劏房環境擠迫傳染風險高　調查顯示55%住戶全家確診

第5波疫情肆虐期間，有不少同住的家人互相傳染確診，有關注劏房的團體在3月28日至4月12日訪問了471名劏房住戶，發現有77%人與同住家人同時確診，當中有55%指全家染疫，更有82%人表示有一半以上家人染疫，反映劏房環境狹窄，家人間的傳染情況非常嚴重。團體促請政府長遠應訂立住屋標準，取締環境惡劣的劏房。

全港關注劏房平台早前訪問了數百名劏房戶，調查發現，有77%人表示與家人同時確診，當中逾40%人多是被同住家人傳染。通風不足可增加播疫風險，有48%受訪者指單位沒有足夠窗戶，亦有7.2%人指單位有足夠窗戶，但不能使用。至於確診後的擔憂，最多人即77%人指沒有足夠空間分隔確診與沒有確診的家人，各有68%指沒有足夠藥物或沒有足夠的物資支持隔離時的日子。

劏房戶王女士與2名分別4歲及1歲的子女居於葵涌一唐樓，儘管勤於清潔及清毒，她仍不幸確診，她擔心子女染疫，但她是家中唯一照顧者，不能不接觸子女，曾一度精神崩潰，但最終2名子女亦告確診，而她曾多次致電政府熱線求助，亦未獲回覆，最終只能靠社福機構資源捱至康復。