今增40廈納強檢名單　荃灣樂悠居及將軍澳都會駅1座上榜

再增40個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案被納入強檢名單，政府今日(24日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該40個地方的人士，須於明日至後日(25日至26日)期間進行病毒檢測。

涉及多宗病例的地點如下：

1.屯門良景邨良萃樓

2.九龍城啓晴邨樂晴樓

3.沙田乙明邨明耀樓

4.荃灣楊屋道138號樂悠居

5.觀塘順天邨天瑤樓

6.秀茂坪秀茂坪南邨秀德樓

7.黃大仙竹園北邨松園樓

8.北角丹拿花園2座

9.鰂魚涌英皇道1048號益發大廈

10.將軍澳都會駅1座

11.石硤尾南山邨南安樓

12.何文田愛民邨新民樓

13.九龍城德朗邨德珊樓

14.油塘油塘邨華塘樓

15.牛頭角樂華南邨奐華樓

16.長沙灣宇晴軒7座

17.藍田康華苑頌康閣

18.石硤尾石硤尾邨美亮樓

19.上水彩園邨彩湖樓

20.大埔寶湖花園B座

21.元朗朗屏邨玉屏樓

22.天水圍天悅邨悅榮樓

23.屯門大興邨興平樓

24.屯門屯門市廣場2座

25.青衣長亨邨亨業樓

26.粉嶺景盛苑歡景閣

27.馬鞍山雅典居10座

28.馬鞍山迎海1座

29.將軍澳峻瀅1座

30.將軍澳明德邨明道樓

31.將軍澳景林邨景桃樓

32.荃灣梨木樹邨康樹樓

33.葵涌安蔭邨盛蔭樓

34.長沙灣蘇屋邨百合樓

35.大埔大埔中心3座

36.藍田啟田邨啟信樓

37.鑽石山蒲崗村道80號鳳鑽苑

38.黃大仙翠竹花園6座

39.長沙灣麗翠苑麗楊閣

40.大埔瑞安街17-23號瑞祥樓