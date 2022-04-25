地盤工跟行規付管工介紹費　涉賄賂兼被剝削不自知

近年有關地盤管工的收賄投訴有所增加。負責調查相關案件數年的廉政公署調查主任表示，不少涉案的地盤工人以為付「介紹費」是「行規」，作出賄賂行為而不自知，他們被管工剝削，實際上是一名受害者，故呼籲受到不公對待的工人，要挺身而出報案。另外，廉署將招聘助理調查主任及調查主任，預計將吸納約50名新血。

廉政公署執行處總調查主任雷家聰表示，自己曾跟進大型工程管工剋扣工資案。他提到，曾有一名工人剛做完肺部大手術，本應休養，但卻為了維持生計養妻活兒「頂硬上」，急於尋找工作，因此迫於無奈付「茶錢」予無良管工。他直言，不少工人由於學歷低，或是沒有相關法律基礎，因此並不知道付「介紹費」相等於行賄，以為只是「行規」，被剝削而不自知。而廉政公署總傳媒宣傳創作主任（劇集監製）羅香蘭提到，廉署人員調查警司包庇色情場所案時，嫌疑人受過嚴格的專業訓練，反跟蹤的技術超群，調查困難極大。

此外，廉署正進行年度招募，該署執行處訓練及發展總監柳智浩指出，周五(29日)起助理調查主任及調查主任的職位開始接受申請，截止日期為下月20日；另「助理調查主任/資訊科技」一職已接受申請。今次預計合共聘請約50人，柳提到，去年約有2,500申請，終有約50人被僱用，提醒有志之士做足準備，留意時事，了解廉署以往的工作及曾調查案件，並需練好體能，強調「有心準備的話一定可以做到」。