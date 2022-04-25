2022保就業計劃周五接受申請　料惠及逾160萬人

港府因應本港第五波疫情嚴峻，上月宣布推行「2022保就業」計劃。勞工及福利局局長羅致光今(25日)召開記者會交代詳情，並宣布新一輪保就業計劃本周五(29日)起接受申請，為期兩周至下月12日，首批資助料5月初發放。

羅致光表示，自今年一月以來，政府大幅收緊防疫措施重創多個行業，令本地失業人數攀升，最新失業率已升至5%。他相信，下月公布的數字仍會上升，但認為高峰已過。他續指，新計劃聽取意見後作出多項優化，指將惠及160萬名僱員、14萬名自僱人士，相關補貼資助額為390億港元，連同應急款額、財政承擔，總額為430億港元。

政策創新與統籌辦事處總監何珮玲交代，僱主可用4個身份申請，包括公司、法團、機構、個人僱主身份，並需符合4項準則，包括非「剔除名單」列明僱主，如政府等公營法定機構，做法與兩年前一樣；須去年年底前已參與強積金計劃，或設立職業退休計劃；不牽涉清盤、撤銷公司註冊程序；今年5月10日前繳清上一輪計劃的退款或罰款，涉及約860間公司、涉額7,700萬港元。