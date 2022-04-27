粉嶺48區建公屋　議員批墳場邊起樓規劃錯配

政府向立法會建議，把粉嶺第48區公營房屋發展的工地平整及基礎設施工程提升為 甲級，涉款11億4,500萬港元。但有當區議員直指該工程規劃錯配，將公屋興建在和合石墳場的旁邊，又遠離粉嶺原先配套，促政府重新審視工程；亦有議員批評由2017年完成設計至今花了5年時間，才準備開展土地平整工程，質問政府工作效率是否對得起輪候公屋多年的市民。

房屋署助理署長陸光偉表示，雖然該位置並非1線土地，但亦位於1千米生活圈內，步行至粉嶺華明邨約15分鐘，亦有公路和巴士線抵達，在完成規劃後認為適合興建公營房屋。但新界北議員劉國勳質疑，當局沒有實際了解過當區環境，該地盤乃位於舊路旁邊，惟巴士多數行新路，市民即使能承擔巴士，都只屬接駁性質，外出非常不方便。而所謂的1公里生活圈，更難以在15分鐘內抵達，特別兒童和長者步速較慢。他又質疑該工程是否有興建學校的必要，指有當區的寮屋居民反映，若政府不興建學校，則可能不用被迫搬遷。

另一名新界北議員張欣宇亦反映，雖然當局表示曾諮詢區議會，但翻查資料，當時政府未能說服北區區議會，區議會亦要求政府再諮詢受影響的居民。而他在今年4月21日會見和合石村居民，居民表示對工程和賠償安排並不清楚，感到徬徨，要求政府再安排見面會，進行解說工作。教育界議員朱國強補充指，全港適齡學童數量下降，加上政府規劃失當，不少學校都面臨殺校。他指早前粉嶺皇后山附近的新建小學，導致其他當區的學校收生大幅減少，批評安排極不合理。

陸光偉回應指政府一定會做足公眾諮詢，當局曾於2020年5月諮詢區議會諮詢，其並與居民會面，在2020年10月進行書面回覆，當局亦曾在2021年和受影響居民再次會面。在學校方面，他表示，在土地規劃標準上需要預留未來發展，因此須保留學校用地，但指會與教育局保持緊密聯繫，適時檢討學位需求，保持建校彈性。