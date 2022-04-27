香港心理衞生會2小組委員會無訂立職權　近6年無開會

香港心理衞生會為市民提供精神健康相關服務的非政府機構，屬非牟利社會服務機構，主要收入來自政府撥款。惟審計署最近就香港心理衞生會進行審查，在機構管治、提供精神健康服務及行政事宜3方面均發現有問題，例如在2015/16至2020/21年度數個任期年，部分核心及小組委員無開過會議；旗下兩間精神健康綜合社區中心的工作量持續不均。審計署提供一系列改善建議，香港心理衞生會及社會福利署署長均同意有關建議。

機構管治方面，會方兩個小組委員會無訂立職權範圍；數個年度間，各核心委員會舉行會議的次數各異，開會次數由20次至0次不等，有3個小組委員會無開會，包括上述提及無訂職權的兩個委員會；在上述數個任期年，15名執委會委員中有4名(27%)曾連續3次或以上缺席會議，連續缺席次數5至11次不等惟無記錄顯示已取得執委會的缺席批准。提供精神健康服務方面，一個服務協議單位(即嚴重殘疾人士護理院附設的日間照顧服務)在2016/17至2020/21年度期間，持續未達到90%佔用率的服務量標準；位於觀塘及大埔的精神健康綜合社區中心員工工作量不均。行政事宜，儲備管理、會計及財務程序的內部控制均有改善之處；某些工種和服務單位亦出現人手短缺情況。

審計署建議會方應從多方面着手改善，包括為質素及風險管理小組委員會和期刊編輯委員會訂立職權範圍；確保委員會會議經常符合法定人數要求，並在會議記錄載述缺席批准；考慮加強管理在開會時申報利益的安排，把兩層申報利益制度擴展至核心及小組委員會；在徵詢社署的意見後，考慮採取進一步措施，盡力達到所有服務量標準，並提升日間照顧服務的使用率；考慮《優化整筆撥款檢討報告》和審計署的意見，以改善儲備管理；加強對會計及財務管理的控制等。