威脅男會員續永久會籍　健身中心女職員涉違商品例被捕

香港海關早前接獲市民舉報，指牛頭角淘大商場一間連鎖健身中心的分店職員，涉嫌使用虛假商品說明及具威嚇性營業行為的不良營商手法，迫使顧客購買健身會籍，違反《商品說明條例》。因此，海關今日(27日)採取行動，拘捕一名健身中心的32歲女職員。

海關版權及商標調查科助理監督劉志忠稱，案中男事主21歲，為在職人士，他本身於去年3月已是該健身中心的會員，並於去年9月做完健身後，被職員推銷價值約2萬港元的永久會籍計劃。事主初時考慮自己的付款能力後，表明沒有興趣購買，惟職員向他表示可以分130個月、每月花百多港元付款，從而令事主同意購買該計劃。

事主其後提供身份證及信用卡以登記及繳付，但發現職員竟以其信用卡一次性收取整筆費用，事主當時十分驚訝，並要求職員取消交易，惟對方表示已將會籍升級，若取消相關交易，事主之前已購買的會籍均會失效，威嚇他繼續付款，由於事主仍持有大量未使用的健身教練課程，為免因小失大，只能按職員指示繳款。期間，事主的信用卡餘額不足以繳交該計劃的費用，該名職員於是指示其他店員，陪同事主到附近的信用卡公司，即時申請全新的信用卡以繳交餘款，並將原本推銷的永久會籍計劃，改為約1.2萬港元的40個月會籍，但儘管使用兩張信用卡，仍未能繳交相關款項，事主需再以銀行餘款完成交易。