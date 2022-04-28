失明人士無「安心出行」被拒入食肆　前線職員未熟悉豁免安排

政府早前容許3類指定人士以填表代替使用「安心出行」，當中包括殘疾人士，然而香港失明人協進會昨日於社交專頁上表示，自上星期放寬防疫規定以來，失明人士因未有使用「安心出行」而被拒進入食肆的類似個案開始增多，反映部份食肆並未掌握「安心出行」的豁免安排，未能依據規例執行相關措施，期望政府加強解說及宣傳。

香港失明人協進會表示，部份食肆不熟悉法例，已經不再提供表格填寫，甚至拒絕收取已填妥的表格，導致失明人士無法進入食肆，其中一宗個案的失明事主於光顧連鎖餐廳時，被拒以填表代替使用「安心出行」，翌日事主帶同年過65歲的父親再次打算光顧時，事主終可入座，惟其父則被以同樣原因被拒，反映部份食肆前線職員不熟悉法例，同時除了食肆外，亦有接獲銀行以同樣原因拒失明人士入內。但事實上，政府考慮到部份市民沒有智能電話，容許3類指定人士填妥指定表格以代替使用「安心出行」，包括65歲或以上及15歲或以下的人士；殘疾人士及其他獲政府或政府授權機構認可的人士，上述人士可選擇填寫食肆提供的表格，或自攜已經填妥的表格，同時出示疫苗通行證便可以進入有關處所。

香港失明人協進會認為，情況或與港府屢屢修改相關防疫要求有關，多次的修訂易令食肆職員混亂，因此建議港府向相關業界多加解說及宣傳，以確保相關規例行之有效，同時亦呼籲有關處所負責人提醒前線職員依照現行的規例，為有需要人士提供協助。