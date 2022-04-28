涉以虛假顧客投保呃佣金100萬　宏利前區域總監被起訴

廉署昨晚(27日)落案起訴一名保險公司前區域總監，控告他涉嫌與一名下線保險經理串謀，以虛假顧客購買保單，並虛報保單的經辦代理，以詐騙該保險公司向他們及一名下線保險代理發放佣金及獎金共約100萬港元。他今日(28日)下午將被帶往觀塘裁判法院應訊。

被告林福源(54歲)為宏利人壽保險(國際)有限公司前區域總監，被控一項串謀詐騙罪名。本案罪行涉嫌於2017年11月至2018年12月期間發生，被告於案發期間任職宏利，並由高級分區總監晉升為區域總監。控罪指被告涉嫌與一名下線保險經理一同串謀詐騙宏利，即不誠實地偽稱，投保申請書上所示的保單持有人申請投保，並支付了相關保費；以及一名下線保險代理是該等投保申請的經手代理人，導致及誘使宏利承接及簽發有關保單，以及就該等保單向被告及該兩名下線員工支付佣金或其他款項。

廉署調查發現，宏利於上述期間接獲10份聲稱由9名客戶提出的投保申請。宏利批准該等申請後，被告涉嫌支付相關保費。調查又發現，被告就該10份保單從宏利收取上線經理管理佣金及獎金共約34萬港元。宏利亦就該10份保單向上述兩名下線職員發放經辦代理佣金及上線經理管理佣金共逾75萬港元。