35%上班族每周工作逾50小時　疲勞指數爆錶　機構促加強規管

香港打工仔超時工作問題持續，關注團體要求政府立法規管工時，研究「工作過勞」定義。有機構調查發現，超過60%受訪者每周平均工作時數44小時以上，約35.8%達50小時或以上，逾22.8%在55小時以上，而更有約4.6%多於75小時工時。

港九勞工社團聯會在3月23日至4月19日，訪問564名15歲或以上在職人士，調查發現超過44%受訪者「工作相關疲勞」指數超過中等水平，平均達51.28分。超過57.48%人經常「覺得疲勞」，45.67%經常「工作㇐整天後，覺得精疲力竭」，36.53%「覺得沒有足夠的精力陪朋友或家人」。

勞聯又指，隨着疫情接二連三爆發，政府和不少企業因應防疫措施及社交限制，推行「在家工作」（WFH），致令「上落班」界綫愈益模糊，變相被迫超時工作。勞聯建議，政府盡快制訂預防工作過勞的相關政策；提高社會整體預防工作過勞的認知；制訂過勞定義，為每月總工作時數定下過勞水平；把過勞死情況納入僱員補償範圍等。