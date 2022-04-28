瑞士籍男子被指累人被「私了」　裁判官維持無罪判決

2019年10月4日有人在中環發起反蒙面法示威，期間一名內地男子被人包圍，他高呼「我們都是中國人！」及打算轉身進入遮打大廈時，一名瑞士籍男子被指衝出及關上大門，內地漢最後被人「私了」。涉事瑞士籍男子事後被控協助及教唆作出擾亂公眾秩序行為罪，經審訊後他被裁定罪名不成立。律政司就裁決提覆核，指被告當時關門會延誤事主進入大廈，是屬於刻意無視（Willful Blindness）。裁判官崔美霞今午（28日）在九龍城法院駁回控方申請、裁定維持原判，指無證據顯示被告有上述意圖，即使被告關上了大門，當時沒有事物阻止事主開門進入。

已居港40年的瑞士籍男子Progin Marc Gerard（76歲）、報稱退休人士。他被控一項「協助及教唆作出擾亂公眾秩序行為罪」，指他於2019年10月4日在中環遮打大廈地下外，協助及教唆他人作出喧嘩或擾亂秩序的行為，意圖激使他人破壞社會安寧。裁判官崔美霞在裁決時，指控方未能排除被告可能是為了「攝位影靚相」而關門、無意阻礙事主進入大廈的可能性，故裁定罪名不成立。

控方於覆核程序中表示，被告並非首次出席示威場合，他當時關門會延誤事主進入大廈，是屬於刻意無視。裁判官今天就覆核作裁決時，指根據現場影像，被告關上大門後，並沒有站在事主與大門之門，而是走開及保持一段距離，大門亦沒有被鎖上，當時沒有任何事物阻止事主開門進入。雖然其後事主突然遭身穿黑衣的人士襲擊，從從影像來看，無證據顯示被告有意圖去協助黑衣人士，故不接納控方刻意無視的說法。

案件編號：ESCC 515/2020