研究推算防疫措施放寬後　6月疫情或微反彈　如全民強檢可分區

第5波疫情雖逐漸回落，但每日仍有數百宗確診個案。有機構聯同大學共同研究發現，若按當局公布的確診人數，及現時分3階段放寬社距離措施的計劃，本港疫情或會在6月時輕微反彈，但整體情況仍屬可控；而開放入境則不太會令疫情急劇轉升，航班熔斷機制更是對疫情無顯著影響。他們建議，如當局希望做全民檢測，可按分區的傳播風險，由高風險先做，每日做約90多萬人，預料8日內便可完成，期間非檢測地區的居民可流動，相信減輕對社會大眾的影響之外，亦可減低發病風險約30%，及協助「清零」。

物流及供應鏈多元技術研發中心聯同香港理工大學，對疫情預測、協助香港從疫情中復甦兩方面展開研究。負責預測疫情的理大土地測量及地理資訊學系系主任陳武指，綜合本波疫情數據，以傳染病動力學(SEIR)模型分析，按現時逐步放寬的社交距離措施估算，至6月時疫情或反彈，但每日感染數字不超過1萬宗，未來90日則或新增約30萬宗累計個案。陳又說，現階段可恢復通關，並可縮短酒店強制檢疫時間，但要繼續維持出入境前後的檢測等，以免令疫情大幅反彈。他指，除非本港實際感染人數已超過400萬，否則任何措施放寬，均會令疫情有輕微反彈。

理大深圳技術創新研究院(福田)院長史文中，就透過其團隊研發的「加權核密度模型」(E-WKDE)，使用確診病例曾到訪的地點及時間、每日人口流動、污水檢測等數據，整合出一個可預測未來3天全港不同區域的傳播風險平台；有關風險分為5級。史指，如當局認為要做全民檢測，可按照平台設計，將全港分為291個小規劃統計區，按風險高低排列分階段檢測。以目前本港每天可完成20萬核酸檢測的能力計算，如採用5合1採樣方法，8日内可完成整個行動。他建議可先在九龍中、新界西等高風險地區做起，期間等候檢測的市民，應每天做快測作為輔助。