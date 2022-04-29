國泰2名前空少違防疫例外出　今天出庭認罪

早前有國泰機組人員依仗返港免檢疫的特權外出，導致變種病毒入關並於社區擴散，引爆本港第5波新冠肺炎疫情。警方事後以違反第599A章《預防及控制疾病規例》拘捕並落案起訴2名前機艙服務員。案件今（29日）於東區裁判法院再訊時，2名被告承認共3項「作為一個須遵照醫學監察規定的人沒有遵照衞生主任所指明的條件」罪。

2名被告分別為45歲黃昱龍及44歲劉諾宏，現均報稱無業，其中黃為馬來西亞籍華裔。控罪指，黃於或約於2021年12月25日，作為一個須遵照醫學監察規定的人，沒有遵照衞生主任在日期為同年12月24日的醫學監察通知書中所指明的條件，即根據政務司司長所指明豁免條件而進行自我隔離。

劉則被控分別於或約於2021年12月25日及27日，作為一個須遵照醫學監察規定的人，沒有遵照衞生主任在日期為同年12月25日的醫學監察通知書中所指明的條件，即根據政務司司長所指明豁免條件而進行自我隔離。

根據第599A章第15(3)條，任何人沒有遵守衞生主任指明須遵守的條件，即屬犯罪，一經定罪，可處第2級罰款，即5,000港元及監禁6個月。

案件編號：ESCC 288/2022