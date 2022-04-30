掃蕩灣仔犯禁食肆及餐飲場所　警拘控2負責人59客收告票

港島總區反三合會行動組、灣仔分區牌照組聯同機動部隊，昨晚(29日)於灣仔區展開代號為「犁庭掃穴」、「五角」及「松塔」的反罪惡行動，突擊巡查區內領有酒牌的場所並提醒食肆持牌人及市民嚴格遵從防疫規例。

行動中，港島總區反三合會行動組發現銅鑼灣耀華街38號一間樓上食肆沒有按照《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》的規定，容許多於4名顧客於同一檯聚集。一名48歲女負責人涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）條例》被捕。另外在場的12名男顧客及1名女顧客(29至68歲)，亦涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》，警員遂向他們發出定額罰款通知書。

另外，灣仔分區牌照組發現銅鑼灣登龍街1號一餐飲場所沒有按照《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》的規定，容許多於4名顧客於同一檯聚集。該場所33歲男負責人涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》將會被警方檢控。場內的33名男顧客、12名女顧客及1名外籍男顧客(22至52歲)，亦涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》，警員遂向他們發出定額罰款通知書。