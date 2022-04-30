政Whats噏：吳文遠刑滿出獄　第一時間剪頭髮　

社民連秘書長、前主席吳文遠因涉及2019年10月1日及10月20遊行案，早前被判囚逾14個月，今早(30日)於喜靈洲懲教所刑滿出獄，並喺10點幾步出中環碼頭，期間有多名親友到場迎接，當中包括社民連主席陳寶瑩。佢向在場記者表示，感謝支持者嘅關心，又指香港喺過去一年變化急速，寄語港人要堅持信念，做自己覺得應該做嘅事，出獄後佢仲第一時間去剪頭髮。

佢亦都提到即使已經出獄，呼吸自由空氣，但仲有窒息感覺，不過他強調「人都要繼續做人，嘢都要繼續做，路都要繼續行」，仲指過往以為入獄一年已很長，但如今一年刑期已屬「濕濕碎」，期望仍在獄中的戰友「頂住」。雖然依家可以呼吸自由空氣，但卻有少少窒息嘅感覺，不過被問到會唔會擔心再因其他案件被捕入獄，佢就話自己行得正企得正，冇得好驚。

出獄之後，吳文遠仲喺社交平台發帖，上載剪髮照片，指自己喺喜靈洲渡假咗一年，一落船第一時間剪返個頭先，亦都話自己身材fit咗，睇咗百幾本書，甚至形容為「出冊仲快樂」。其實吳文遠在囚期間，佢嘅社交專頁仍相當活躍，不時分享時事及傳達自己嘅詼諧想法，佢喺入獄前更預錄好多影片，包括慶祝多位政界好友生日，笑言自己要「刷一下存在感」。