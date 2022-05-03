5.19社交距離再放寬　酒吧等處所重開　堂食率先本周四准8人一枱

本港疫情漸趨穩定，行政長官林鄭月娥今早(3日)在行政會議前宣布，可以按3月公布的復常路線圖，分階段放寬防疫措施，5月19日起將落實放寬第2階段社交距離，而因應市民需求，以下3項措施將會提前在本周四(5日)生效，包括開放泳池、沙灘、水上樂園，市民室外做運動或在郊野公園不用佩戴口罩，亦會提早開放食肆8人一枱，但強調所有設施都需要使用疫苗通行證。

至於5月19日開始落實的放寬第2階段社交距離措施，包括重開酒吧、派對房間、浴室、卡拉OK場所，及麻雀館等，不過仍有限制，例如酒吧營業時間至凌晨2時，維持4人一枱。至於第一階段已放寬的食肆堂食，則可延長至午夜12時，每枱4人上升至8人，宴會人數限制由20人上升至100人，戲院入座率由50%上升至85%，並可以在內進食。

她表示，放寬食肆堂食至一枱8人的最大考慮是市民需求，而非食肆東主，特別是臨近母親節，希望8人一枱的措施能讓市民3代同堂一起聚會。她又稱，政府於上月4月21日放寬首階段社交距離措施，中小學亦得以復課，雖然經過復活節和勞動節假期，曾擔心確診數字會再度上升，可幸疫情保持穩定，確診數字昨日更下跌至少於300宗，而因圍封強檢而得出的確診比率，近日亦下跌至0.2%。