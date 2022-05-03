多40幢大樓納強檢　紅磡海逸豪園12座　元朗Grand Yoho 2座上榜

2022年05月03日 17:38
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    紅磡海逸豪園再有大廈上疫廈名單。
    再增40個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案被納入強檢名單，政府今日(3日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該40個地方的人士，須於明日至後日(4日至5日)期間進行病毒檢測。
    涉及多宗病例的地點如下：
    1.灣仔囍匯II期2座
    2.九龍城德朗邨德珊樓
    3.元朗GrandYoho2座
    4.葵涌荔欣苑荔林閣
    5.何文田愛民邨新民樓
    6.元朗屏欣苑屏泰閣
    7.粉嶺祥華邨祥和樓
    8.牛頭角彩霞邨彩星樓
    9.鑽石山鳳德邨雪鳳樓
    10.慈雲山慈正邨正怡樓
    11.香港仔石排灣邨碧山樓
    12.筲箕灣耀東邨耀富樓
    13.鰂魚涌英皇道1048號益發大廈
    14.天水圍嘉湖山莊景湖居5座
    15.屯門悅湖山莊13座
    16.屯門湖景邨湖翠樓
    17.沙田康林苑山林閣
    18.沙田禾輋邨順和樓
    19.粉嶺景盛苑賢景閣
    20.荃灣麗城花園2期3座
    21.深井麗都花園2座
    22.旺角太子道西76-78號南風樓
    23.紅磡海逸豪園12座
    24.觀塘順天邨天榮樓
    25.大角咀海桃灣3座
    26.荔枝角美孚新邨2期百老匯街34-36號
    27.藍田興田邨恩田樓
    28.柴灣環翠邨澤翠樓
    29.半山區舊山頂道8A號花園台2座
    30.上水天平邨天明樓
    31.上水皇府山5座
    32.屯門兆康苑兆基閣
    33.大圍隆亨邨賞心樓
    34.青衣長亨邨亨麗樓
    35.荃灣綠楊新邨S座
    36.將軍澳尚德邨尚明樓
    37.將軍澳頌明苑冠明閣
    38.天水圍天富苑元富閣
    39.沙田水泉澳邨朗泉樓
    40.將軍澳景林邨景榕樓
    《香港疫慌》專頁:http://hk.on.cc/fea/hkdisease