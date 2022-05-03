多40幢大樓納強檢 紅磡海逸豪園12座 元朗Grand Yoho 2座上榜
2022年05月03日 17:38
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紅磡海逸豪園再有大廈上疫廈名單。
再增40個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案被納入強檢名單，政府今日(3日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該40個地方的人士，須於明日至後日(4日至5日)期間進行病毒檢測。
涉及多宗病例的地點如下：
1.灣仔囍匯II期2座
2.九龍城德朗邨德珊樓
3.元朗GrandYoho2座
4.葵涌荔欣苑荔林閣
5.何文田愛民邨新民樓
6.元朗屏欣苑屏泰閣
7.粉嶺祥華邨祥和樓
8.牛頭角彩霞邨彩星樓
9.鑽石山鳳德邨雪鳳樓
10.慈雲山慈正邨正怡樓
11.香港仔石排灣邨碧山樓
12.筲箕灣耀東邨耀富樓
13.鰂魚涌英皇道1048號益發大廈
14.天水圍嘉湖山莊景湖居5座
15.屯門悅湖山莊13座
16.屯門湖景邨湖翠樓
17.沙田康林苑山林閣
18.沙田禾輋邨順和樓
19.粉嶺景盛苑賢景閣
20.荃灣麗城花園2期3座
21.深井麗都花園2座
22.旺角太子道西76-78號南風樓
23.紅磡海逸豪園12座
24.觀塘順天邨天榮樓
25.大角咀海桃灣3座
26.荔枝角美孚新邨2期百老匯街34-36號
27.藍田興田邨恩田樓
28.柴灣環翠邨澤翠樓
29.半山區舊山頂道8A號花園台2座
30.上水天平邨天明樓
31.上水皇府山5座
32.屯門兆康苑兆基閣
33.大圍隆亨邨賞心樓
34.青衣長亨邨亨麗樓
35.荃灣綠楊新邨S座
36.將軍澳尚德邨尚明樓
37.將軍澳頌明苑冠明閣
38.天水圍天富苑元富閣
39.沙田水泉澳邨朗泉樓
40.將軍澳景林邨景榕樓
《香港疫慌》專頁:http://hk.on.cc/fea/hkdisease