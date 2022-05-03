多40幢大樓納強檢　紅磡海逸豪園12座　元朗Grand Yoho 2座上榜

再增40個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案被納入強檢名單，政府今日(3日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該40個地方的人士，須於明日至後日(4日至5日)期間進行病毒檢測。

涉及多宗病例的地點如下：

1.灣仔囍匯II期2座

2.九龍城德朗邨德珊樓

3.元朗GrandYoho2座

4.葵涌荔欣苑荔林閣

5.何文田愛民邨新民樓

6.元朗屏欣苑屏泰閣

7.粉嶺祥華邨祥和樓

8.牛頭角彩霞邨彩星樓

9.鑽石山鳳德邨雪鳳樓

10.慈雲山慈正邨正怡樓

11.香港仔石排灣邨碧山樓

12.筲箕灣耀東邨耀富樓

13.鰂魚涌英皇道1048號益發大廈

14.天水圍嘉湖山莊景湖居5座

15.屯門悅湖山莊13座

16.屯門湖景邨湖翠樓

17.沙田康林苑山林閣

18.沙田禾輋邨順和樓

19.粉嶺景盛苑賢景閣

20.荃灣麗城花園2期3座

21.深井麗都花園2座

22.旺角太子道西76-78號南風樓

23.紅磡海逸豪園12座

24.觀塘順天邨天榮樓

25.大角咀海桃灣3座

26.荔枝角美孚新邨2期百老匯街34-36號

27.藍田興田邨恩田樓

28.柴灣環翠邨澤翠樓

29.半山區舊山頂道8A號花園台2座

30.上水天平邨天明樓

31.上水皇府山5座

32.屯門兆康苑兆基閣

33.大圍隆亨邨賞心樓

34.青衣長亨邨亨麗樓

35.荃灣綠楊新邨S座

36.將軍澳尚德邨尚明樓

37.將軍澳頌明苑冠明閣

38.天水圍天富苑元富閣

39.沙田水泉澳邨朗泉樓

40.將軍澳景林邨景榕樓