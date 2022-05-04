曾江事件翻版　59歲男子竹篙灣隔離不治　家人求助始揭發

本港再發生隔離人士疑昏迷後無人理終不治事件！本月1日，在竹篙灣隔離設施隔離的一名59歲染疫男子與家人失聯，職員接報查訪後發現男子在房內不省人事，送院終不治，警方將案件列作送院時死亡案件處理。負責竹篙灣管理的民眾安全服務隊(民安隊)表示，事發當日早上送早餐時無人求助。立法會議員兼醫學界人士指，事件再次揭示長期病患獨自隔離的風險。

東網接獲讀者報料，指一名59歲徐姓男子本月1日在竹篙灣隔離時昏迷疑無人理，後失救死亡。指男子疑昏迷2至3小時，家人求助才揭發，質疑竹篙灣隔離設施人手嚴重不足。據指，該名男子有長期病患，需服食「脷底丸」的心臟科藥物，有糖尿病、腎衰竭等長期病。已接種3劑由內地研發的科興疫苗。民安隊回覆查詢指，男子在上月28日因感染新冠病毒被送入隔離，兩天後即上月30日下午約3時39分，其家人曾送藥物到竹篙灣，護衞員親手轉交。

醫療衞生界議員林哲玄解釋，「脷底丸」是常見的心臟科藥物，每當患者出現心絞痛時，將藥片放在舌下溶化，藥物經血管吸收以發揮作用，一般可在5分鐘內消除心絞痛徵狀，算是緊急救命藥。對於一周內兩度發生有人在隔離期間死亡事件，林建議患有心臟病人士如需入住隔離營，須攜帶足夠心臟科藥物，並告知營內職員自己身體情況。港府於「方艙醫院」亦應建立一套有效的管理系統，並考慮讓隔離人士配戴一些可測心跳頻率的手環，再遠距離傳送到中央系統，以防有病患突然在房內昏迷而無人知曉。