東方日報A1：9卡車恐排長龍　東鐵過海直達金鐘

港鐵東鐵綫邁入新里程，將於本月15日伸延過海，成為本港第4條過海鐵路，屆時乘客可一程車從新界北直達金鐘港島核心地帶。金鐘站往來上水站全程僅40分鐘，較現時快15分鐘，車費不變；新設的會展站往來紅磡站僅需時5分鐘，單程收費10.1元。為配合過海段通車，東鐵綫原有12卡車將於周五（6日）「榮休」，翌日由9卡車全面接棒。惟議員擔心，東鐵綫過海後勢必逼爆，搭客恐排長龍。港府指港鐵會因應交通狀況及市民需要，在繁忙時段安排「吉車」載客分流。

耗資近千億元的沙中綫工程早於2012年中動工，東鐵綫過海段作為工程一部分，原本預計於2020年12月通車，但港鐵最終修訂預計通車日期為今年6月至7月。

由於東鐵綫9卡列車較預期提早悉數抵港，加上各系統已準備就緒。運輸及房屋局局長陳帆昨表示，東鐵綫過海段定於本月15日通車，由現時紅磡站延伸過海，沿經位於灣仔北的新建會展站，直達新終點金鐘站，全線共16個車站，總長約46公里。乘客毋須轉車便可直接往來新界北與港島。以上水站往來金鐘站為例，現時需轉車兩次，總車程約55分鐘。日後乘搭東鐵綫過海段，一程車僅需時40分鐘，節省15分鐘。紅磡站至金鐘站的車程更由19分鐘大幅縮減至7分鐘。

票價方面，港鐵行政總裁金澤培稱東鐵綫過海段只有會展站是新車站，其相關車費按一貫方式釐定，例如往來紅磡站單程收費10.1元，是現時港鐵過海收費最低水平，與尖沙咀站往來金鐘站相同；該線其他車站收費則維持不變。

至於港鐵車費被質疑「同區不同價」或「短貴長平」。陳帆解釋東鐵綫涉及本地及跨境路程，後者票價相對較高，並已補貼本地市民出行。港府與港鐵每年檢討票價時，已盡可能提供彈性安排，將票價差距逐漸拉近。

外界關注該線客量會否超出負荷。陳帆指，港鐵現時已按實際情況，於繁忙時段在港島綫安排空載列車分流乘客，相信東鐵綫日後有相同安排，調動短程列車接載乘客，亦預期可載客量足以應付市民的出行需求。

港鐵表示，東鐵綫過海段的繁忙時間將增加班次，由每3分鐘一班增至2.7分鐘一班車；港鐵另會安排空載列車在個別車站，如沙田站、大圍站等接載乘客。

議員田北辰指，現時早上繁忙約3萬多人次在紅磡乘搭巴士過海，料東鐵綫會搶走部分客源。惟他質疑，港鐵高估9卡車載客量，實際載客僅每小時6萬人次，客量飽和問題恐進一步惡化成為乘客噩夢。他預期，問題長遠持續惡化，尤其是上水與落馬洲站之間新建的古洞站，將於2027年竣工，屆時區內11萬居民依賴東鐵綫出行。「鐵路逼爆下，市民出行隨時要焗住搭巴士」。

議員劉國勳則關注東鐵綫過海段通車後的巴士重組情況，認為不能只縮減路線，有必要分流乘客。

另外，近日有傳城際直通車或會取消。陳帆回應指，因應內地高鐵網絡發展，覆蓋非常廣，港府、港鐵及內地相關部門正檢視相關安排，將適時公布決定。

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