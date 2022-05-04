要求康文署加重炒場罰則　鄭泳舜促加快流程盡快重開泳池

政府早前重開部分康樂及文化事務署場地，但炒場問題再現。議員鄭泳舜和陳學鋒今午(4日)約見署理民政事務局局長陳積志及康文署署長，鄭建議當局改善現有手續繁複緩慢的網上預約系統及加重炒場的罰則，又指局方反應正面。至於康文署表示要到5月12日才能開放14個泳池，鄭相信令市民失望，出現期望落差，促當局加快流程及盡快招聘救生員人手。

鄭泳舜指自開放部分場地後，炒場情況再現，更有籃球場炒至2,000港元，情況不能接受。他認為當局只就炒場加辣並不足夠，應該改善網上預約系統，可以參考私人健身室的網上系統，方便市民預約。他又批評現時的網上預約系統緩慢，手續繁複，市民往往處理完手續，該場次可能在實體系統已經被預約，白白浪費市民時間。

針對炒場問題，鄭又建議當局加重炒場罰則，若有需要便修例配合，而當局亦可以嘗試「放蛇」，而從根本上則應盡快開放更多場地。另外，議員陳學鋒指幼稚園因疫情停止面授課堂多時，希望在學期終結前舉行畢業禮，卻因未納入文娛活動，在預約政府場地時出現困難，希望當局提供協助，讓小朋友留下美好回憶。