安心出行被揭內置人臉識別功能　黃志光急撇關係：事前唔知

安心出行手機應用程式被踢爆內置人臉識別模組，具有包括識別臉部五官特徵和位置的功能。副政府資訊科技總監黃志光今早(5日)在電台節目解畫，稱從系統開發商了解到，由於安心出行程式要操控不同型號手機的鏡頭作掃描用途，因此使用了市場上的模組，當中包括預設的人臉識別功能，而開發商強調從來無啟動相關功能的代碼，而政府收到查詢後已要求開發商在不影響程式運作前提下，盡快移除無需要的功能。

被問到資科辦事前是否知道安心出行有人臉識別代碼，黃稱之前不知道有相關代碼，當局一般驗收系統會審視需要的功能是否做足或做錯，現時做法是標準作業模式，會繼續開誠布公向市民解釋。他又指，資科辦驗收系統時有測試功能，亦有找獨立第三方進行保安審計，並無發現系統存在保安風險或侵犯私隱，程式商店也做了嚴謹審批。

另外，對於有市民反映安心出行錯誤出現紅碼，黃承認收到數十宗相關報告，安心出行昨日(4日)已更新至3.2.3新版本，呼籲市民更新程式。