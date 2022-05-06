你要知：夏天為何面油多？　中醫推薦簡單控油茶

踏入夏季，除了令人汗流浹背，不少人還需面對油脂分泌旺盛的問題。油光滿面不僅影響外觀，還會令皮膚出現不適症狀。面油多是否代表身體響警號，如何能夠改善問題？註冊中醫師徐澤昌醒你控油大法。

「在中醫角度，油光滿面都是油脂分泌過多引起。」徐指，有濕熱體質的人會比較多面油，甚至有暗瘡或粉刺等形成，通常這類人喜歡食煎炸、辛辣、咖喱或肉類等食物，就會導致身體產生濕熱，面油分泌相對會較多。

想改善面油問題，徐建議從飲食習慣上着手，戒食肉類、肥膩食物及凍飲等，另外早睡早起亦對身體修復有一定幫助，「幫助身體代謝，對面油都有一個紓緩作用。」徐又指改善面油問題主要從體質出發，需飲食清淡，切忌進食濃味煎炸食物。而且做運動出一身汗，皮膚亦會好一點，「運動令身體新陳代謝好啲，出汗亦有助身體排走濕氣，有排毒作用。」

另外可以沖泡簡單控油茶改善面油問題，用金銀花、蒼朮及茵陳，配以綠茶浸泡，有清熱袪濕利濕作用，但徐提醒，「對一啲體質偏寒、虛寒或胃痛人士不宜久服，亦不宜經常飲用，當問題有改善就可以停飲，久服對脾胃有一定傷害。」在穴位上，徐推薦按壓曲池穴，按2至30下直至感到輕微發漲，或者痠痛就可以。