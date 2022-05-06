機場「檢測待行」自下周一起　加入快速抗原測試檢疫

食物及衞生局今日(6日)公布，機場「檢測待行」將由下周一(9日)起加入額外快速抗原測試，以加強抵港人士的檢測安排。當局同時優化由機場到指定檢疫酒店的閉環管理流程，縮短抵港人士在機場等候的時間。最新安排不適用於從內地或澳門經香港國際機場抵港而須進行家居檢疫的人士，以及經「回港易」或「來港易」計劃來港而獲豁免強制檢疫的人士。

自下周一凌晨零時起，從海外地區或台灣經香港國際機場抵港的人士，均須於抵港時在設於機場的臨時樣本採集中心，按「檢測待行」安排接受由專人採樣的PCR核酸檢測，以及由專人採樣的快速抗原測試。如快測結果為無染疫，便可前往辦理入境手續，並在閉環管理下由指定車輛送往指定檢疫酒店，等候核酸檢測結果和接受強制檢疫。如核酸檢測結果同樣為無染疫，可繼續於指定檢疫酒店接受檢疫，每天進行快測，以及於抵港第5天及第12天進行核酸檢測。

如相關抵港人士的快測或核酸檢測結果證實確診，沒有明顯病徵亦毋須醫學支援的人士會送往社區隔離設施酒店(隔離酒店)進行隔離，需要治療的人士則會被送往公立醫院設施接受治療監察。如相關抵港人士為90日內曾感染病毒的康復人士，衞生署會參考其核酸檢測結果數據及康復紀錄，考慮是否不界定為確診，並容許該抵港人士繼續留在指定檢疫酒店進行強制檢疫，而毋須轉送往隔離酒店進行強制隔離。