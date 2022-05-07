懲教辦「傳『懲』愛意獻母親」活動　青年親手製作玫瑰花

在母親節前夕，懲教署安排在不同法定監管計劃下受監管的青少年及其母親在豐力樓參與「傳『懲』愛意獻母親」親子活動，透過懲教署臨床心理學家的親子講座，學習親子相處之道，並讓青少年們親手製作玫瑰花送給其母親，加強親子關係。活動共有6名受監管青少年和他們的母親參與。

臨床心理學家許雅君先以「新生活．新關係」為題，講述家長與子女溝通的重要性，其後青少年在更生事務組職員的指導下製作絨布玫瑰花送給母親，表達心意並進一步鞏固他們與母親的關係，加強他們改過的決心。臨床心理學家許雅君表示，就更生人士而言，家庭是他們於更生路上的同行者，能重拾家人對他們的信任、接納和支持尤為重要。

有參與講座的媽媽指，聽過分享後明白到溝通是雙向的，要懂得聆聽和體諒兒子的感受和需要。參與活動的豪仔（化名）則憶述，在黑暴期間，因與家人政見不同，不聽父母的勸告而參與激進的違法示威活動，令父母非常擔心。其後豪仔被法庭判入勞教中心，接受訓練期間他參加了名為「心導計劃」的心理輔導，開始明白到父母的一片苦心，並學習放下自我，向父母坦承道歉。