孔繁毅料兩周內確診個案回落雙位數　認同應取消航班熔斷機制

本港第5波新冠疫情有所緩和，港大醫學院內科學系臨床教授孔繁毅今早(7日)在電台節目表示，相信1至2星期後，每日確診個案可回落到雙位數，又預計社區已有400萬人曾經感染，故社區免疫屏障非常高，加上自然感染產生的抗體一般能維持半年至1年，較疫苗效用更持久，認為放寬社交距離措施、食肆8人一枱等，對疫情影響都不大。

對於有商會要求取消航班熔斷機制及改為在家自我監測，孔認為方法可行，但必需配戴手帶，以便檢測後讓當局可以追蹤。他承認，航班熔斷機制對航空公司影響很大，令經濟活動很難恢復，因此可以不再需要這個機制。他又提到，當本港整體第3針疫苗接種率達到9成，加上沒有新的變種病毒，抵港人士落機做快速檢測及戴手帶後，翌日就可外出上班。

孔表示，本港出現Omicron變種病毒的亞型分支，認為有機會出現免疫逃逸，對抗體治療及預防有影響，可能減少15%的疫苗抗體水平，但強調不影響接種3針疫苗預防重症及死亡的功效，相信就算有變種病毒流入社區，社區爆發的機會都不大。另外，他指港大將會參與國藥及科興的第二代滅活疫苗研究，期望有好的抗體水平，屆時或可在年尾註冊，提供予市民使用。