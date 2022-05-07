今增278確診　包括18宗輸入病例　另多3宗BA.2個案

本港第5波疫情未止。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，本港今日(7日)新增278人確診新冠肺炎，包括18宗輸入病例，另再多3宗輸入個案涉及Omicron BA.2變種病毒，第5波疫情累計1,193,688個案。另外，昨日(6日)沒有新增死亡個案；另有元朗火鍋店爆疫於五一假期當天出現4宗個案，其中1人於安老院舍工作，逾190名食客須強檢。

連同上述BA.2個案，本港現時共有6宗BA.2.12病例，涉及2男4女，他們於4月8日至30日抵港，其中4人在機場確診、2人於第5天在檢疫酒店確診；個案中有2宗來自澳洲，其餘4宗分別自加拿大、德國、印度及美國來港。另有7宗BA.2.12.1個案，涉及2男5女，介乎4月12日至本周二(3日)抵港，有6宗在機場確診，1宗於第5天在檢疫酒店確診，分別有5宗來自美國、1宗新加坡、1宗在潛伏期曾到美國及新加坡。

本日新增的輸入個案中，有10宗在機場發現，包括3宗於本周四(5日)乘土耳其航空TK083航班，由捷克、美國及荷蘭抵港、2宗於周四乘菲律賓宿霧太平洋航空5J114航班由菲律賓抵港、1宗於昨日乘國泰航空CX829航班由加拿大抵港、1宗於昨天乘日本航空JL735航班由美國抵港、1宗於昨日菲律賓宿霧太平洋航空5J272航班由菲律賓抵港、1宗於昨天乘荷蘭航空KL819航班由法國抵港；另有7宗在檢疫期間確診，包括2宗在檢疫中心確診、5宗在檢疫酒店時分別在第2至3天確診，分別來自新加坡、澳洲、法國、尼泊爾等；餘下1宗在抵港第12天確診，涉及1名於4月22日由新加坡到港的24歲女子。