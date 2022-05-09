屯門南延綫第16區中途站　上蓋及毗鄰土地擬建住宅

「屯門南延綫」設計工作展開多時，港鐵擬將現時屯門站伸延2個車站，包括第16區中途站及直達屯門碼頭的屯門南站。港鐵並計劃在現時屯門游泳池、海皇路花園、「綠在屯門」社區回收環保及毗鄰的政府土地，發展商業及住宅用途，預計以地積比率約6倍發展，提供約8,100個單位，容納約2.2萬人。

規劃署指，為配合擬議發展，擬將用地由「政府、機構或社區」地帶及「休憩用地」地帶改劃為「其他指定用途」註釋「商業/住宅發展暨公共交通交匯處」地帶，改劃面積涉及6.86公頃，用地擬提供公共交通交匯處、休憩用地及社區設施，並會重置和美化屯門河東岸的河畔長廊（部分）。

此外，政府預留220億港元作推展首批「一地多用」項目。首批發展涉及6個項目，包括重建屯門診所，並擬重建作一座樓高約23層的聯用綜合大樓。規劃署指，擬建大樓會整合及改善原址和區內其他診所設施外，同時容納附近大興政府合署的設施，並加設其他社福設施。改劃用地面積約5,300平方米，總樓面面積約4.3萬平方米，當中包括約35,500平方米作診所或醫療健康設施、約4,800平方米作安老院舍，以及約2,700平方米作社福設施或政府辦公室。