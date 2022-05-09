疑紅隧及東隧塞車拒載　的哥稱「可過海唔過海」惹爭議

的士是否過海掀爭議。昨日(8日)有網民在Facebook上載一段短片，指上周六(7日)傍晚，在灣仔截乘的士往黃大仙，司機初時指紅隧塞車，詢問可否改行東隧過海。但行車不足50米後，的士司機疑從電子地圖見到東隧同樣極塞車，隨即稱「唔去」，因此該網民詢問司機為甚麼。

從影片可見，該網民問的哥「塞車就可以唔過海？」，的哥回應稱「有分架，的士可以過海、唔過海」。網民遂追問「但街度截架的士無分過海、唔過海架喎」，的哥聲稱「不文明（明文）規定嚟的嘛」，又說「唔好意思啊，坐第二架啦，收工啦真係」，之後便見到的哥收拾物品及落車。

該網民指，司機落車後便無再回來，由於未有解鎖後座車門便離開，該網民便報警求助。最終被困車內15分鐘，警察到場才成功解鎖，該網民始能離開車廂。該網民又稱，發現的哥當時沒有展示司機證，問網民可以如何跟進。

事件惹來網民議論紛紛，多數人直斥的哥「呢啲的士司機應該要釘牌！」、「本身聽到『不文明規定』覺得好礙耳，但就唔過海拒載行為嚟講，又確實真係幾『不文明』」、「不文明規定，果然世道倒退回石器時代」。不過，另有網民指事件匪夷所思，質疑真偽。

警方表示，當日傍晚6時10分，一名姓鄧(39歲)男子於灣仔交加里近巴路士街報案，指的士開行約30米後，姓李(29歲)司機停車，經調查後案件列作交通投訴。