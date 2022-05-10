發展局修訂收地補償　黃偉綸冀年底推多層式棕地作業新政策

立法會一委員會討論發展局提出的修訂收地補償安排。在多層式棕地作業大廈方面，發展局局長黃偉綸透露當局正進行相關調查，期望本年底會有新政策出台，又指未必可以讓所有涉及重型機械的棕地作業一併上樓，因為樓層高度有局限，例如建造高樓底樓層涉及高昂成本。議員周浩鼎期望，港府透過硏究掌握整個棕地作業所牽涉的工作人口及種類，加快讓棕地經營者有土地恢復作業，保存這批人口的就業機會。

另外，事務委員會同意，將政府收地清拆項目下為土地業權人及業務經營者提供補償新安排，提交財務委員會討論，如獲批准，實施日期將追溯至本月3日。新安排下，把特惠分區補償制度由4級合併成2級，並簡化分級標準。有議員質疑修訂前並未諮詢公眾，難以說服公眾補償設定合適，黃偉綸坦言諮詢有困難，過往一般在調整補償金額時都無諮詢公眾。賠償金額方面，常任秘書長甯漢豪指，修訂後的第2級補償金額，較過往鄉郊改善工程的補償金額增2成，故修訂後補償金額合理。

議員田北辰關注棕地作業者收地後支援，如何讓其在政府收地後，可繼續重新營運，例如提供換地或上樓的安排。黃偉綸表示，新安排主要提供金錢補償，惟沒法保證作業者能換地繼續營運，不過他強調會提供諮詢服務，讓露天場地作業者得悉本港還有哪些土地可供合法作業。周浩鼎則認為，優化土地補償機制可更靈活處理補償。他又指政府就未來元朗區的棕地作業補償安排應做到「無縫交接」，及為棕地經營者提供足夠土地讓他們恢復作業。