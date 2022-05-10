政Whats噏：新舊相對照自嘲似整容前後　還押吳政亨話減肥搣脂

東網之前都講過，現被還押、被形容係「政治素人」嘅吳政亨，早前喺社交平台貼咗張年輕時嘅舊照，再同近照比較，當年嘅「無脂青年」變咗依家「發福中佬」，連佢都自嘲好似整容前後嘅對照，再加上健康響起警號，佢日前終於的起心肝話減肥，要變返「中年無脂」。

吳政亨喺貼文中話近日喺囚室睇報紙，睇睇吓突然發現一個似乎有啲熟悉但又好陌生嘅人樣，再仔細睇吓原來係自己嚟，因為嗰個係20年前嘅自己，睇住兩張相隔20年嘅相拼埋一齊，好似整容前、整容後廣告咁，話有啲感嘆，事關睇到自己原來20年嚟走樣走成咁，又好似有啲對唔住自己。

呢段報道警唔警到世佢唔知，但就話至少警到佢，尤其係近年嘅肥胖亦開始影響健康，早幾年已經有脂肪肝問題，同埋亦經常頭暈同容易疲倦，所以佢決定立下「中年無脂」嘅宣言，要減肥。

聽聞家人喺月上探佢嘅時候，佢上磅有85kg。為咗搣脂，佢話已開始節食，每日早晚都做運動，包括跑步、深蹲、掌上壓同拉背等等，暫時目標係3個月內減10kg。佢仲話還押中冇辦法影相，要check住佢嘅進度惟有靠探訪嘅親友做人證，仲話家人會誠實咁講實況，若果佢懶嘅話，佢會逼家人鞭佢屍喎。

佢因前年參與或組織民主派35+初選，涉嫌違反《港區國安法》被控串謀顛覆國家政權罪，由去年年初被捕並還押至今。