生促局助港企設納米纖維智能生產線　產量增逾60%

港府推動本港再工業化。香港生產力促進局近期接獲本港生產商委託，度身設計和建立兩條「納米纖維過濾材料智能靜電紡絲生產線」，有效提升產量超過60%，每年可生產超過300噸材料用作製造個人防護裝備和濾水器，供應全球市場。此項目更獲港府創新科技署「再工業化資助計劃」資助1,500萬港元，為該計劃下本地首個最高資助額的項目。

該「納米纖維過濾材料智能靜電紡絲生產線」上的每台設備，將採用先進人機介面和自動化技術，從而減少對熟練工人的需求及人為失誤；更會通過智能傳感器收集環境和生產數據並實時傳輸數據，以建立實時監察系統實現生產數據的視覺化。委託生產商可透過該系統收集生產過程數據，以便實時預測產品的品質，期望能顯著減少生產線停機時間，提高良品率及加快商品化步伐。生產力局亦會為委託生產商的管理層及員工提供工業4.0及智能技術培訓。生產線將落戶將軍澳的先進製造業中心，並預計於2023年內投產。

委託生產商表示，該兩條智能生產線預計將節省逾40%人力成本、降低品質管控成本約30%、減少約8%庫存成本、減少約20%維護時間及提升60%以上的年產量，有助其進一步拓展國際納米纖維過濾材料市場。該生產商更計劃將納米纖維材料應用於電子、電池和紡織上的感應纖維，結合「政產學研」力量，善用本地大學科研優勢及政府資助，透過研發機構如生產力局等的技術支援，在本港建立智能納米纖維材料生產中心，務求應用於各種不同產品的領域上。