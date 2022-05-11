今年首季錄逾1.3萬宗罪案　兇殺虐兒飆升　175人涉違國安被捕

警方今(11日)公布今年首季治安情況，整體罪案數字有13,866宗，較2021年同期的14,779減少913宗，下跌6.2%。暴力罪案減少212宗至1,840宗，下跌10.3%。今年首季的整體破案率為29.2%，下跌4.9%。而兇殺、虐兒、詐騙及勒索則錄得升幅，當中兇殺案升幅多，按年大升75%。另截至今年3月底，警方共拘捕175人涉違反《港區國安法》，逾110人已被檢控。

今年首季兇殺案有7宗，比去年增加3宗，上升75%，當中5宗涉及家庭或親屬間的暴力，全部已偵破；虐兒案有245宗，按年上升29%，涉及侵害兒童性罪行及侵害兒童人身罪行的案件分別上升43%及17%；勒索案較去年多96宗至432宗，上升28.6%，升幅主要來自裸聊勒索案件，較去年增104宗至348宗。

至於詐騙案則有5,378宗，按年升29%，當中逾70%與網上騙案有關，升幅主要來自網購騙案(1,876宗)、求職騙案(610宗)、投資騙案(549宗)及電話騙案(339宗)，分別錄28%至逾3倍的升幅。雖然援交騙案及網上情緣騙案數目均下跌，分別錄270宗及385宗，但涉及的損失金額均上升31%至分別1,430萬及1.8億港元。