殘疾人士共融就業淪空談　85%人批支援不足　課程培訓不合時宜

受新冠疫情影響，截至2020年，本港殘疾人士失業率為11%，遠高於當時整體5.8%的失業率，反映殘疾人士就業問題雪上加霜。香港大學一項有關殘疾人士共融就業研究，發現約70%受訪者表示支持訂立配額制度，即立法規定無論是政府、公營機構或大型企業，須聘請指定比例殘疾員工，更冀望新一屆政府能重視殘疾人士共融就業議題。

香港大學於2020年12月至2022年1月間，與不同持份者進行53場個別訪談及11場聚焦小組，並於網上訪問2,715名市民。研究又發現，只有6%受訪者認為政府有足夠措施協助智障人士融入社會。就業培訓方面，更只有15%人同意香港有足夠訓練及裝備殘疾人士就業，反映殘疾人士職業培訓機構跟不上行業發展，課程亦未能配合市場需要，殘疾青年往往需要額外的協助去認清自己強項及興趣，以致需要更長時間適應。

研究團隊建議，當局從公共政策層面能檢視所有殘疾人士的社會保障；就業與培訓方面亦可擴闊就業概念，讓僱主及不同持份者參與擴展有特殊教育需要人士的工種；至於商界更何提倡社會採購概念，檢討公開招標的審核標準，對聘請殘疾人士的企業予以肯定。