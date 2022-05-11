「612基金」信託人許寶強　據悉涉勾結外國勢力被捕

消息指，「612人道支援基金」信託人、前嶺南大學學者許寶強因涉嫌違反《港區國安法》中勾結外國勢力罪，近日在香港機場被捕。據知，他原計劃離港赴外地擔任大學訪問學者，在機場出境時被捕。許於2019年反對修訂《逃犯條例》期間，不時發表評論，及後更成為了612基金信託人。於2021年9月，許寶強失去嶺大教席。

在反修例期間成立的612基金被批為「黑暴基金」，警方國安處去年9月指正調查612基金涉嫌違反《港區國安法》及其他香港法例，並向法庭取得「提交物料令」，要求612基金及協助處理資金往來的真普聯提交該基金的資金往來，及捐款人資料等，以調查當中是否涉及勾結境外勢力。該基金有多名信託人，包括藝人何韻詩、前主教陳日君、前議員吳靄儀及何秀蘭等。保安局及後指國安處已收到相關機構的回覆，會就其答覆研究後續跟進行動。

「612基金」於去年8月18日已宣布停止接收新個案，儘管當時已預告「有秩序地停止運作」，但仍要籌款2,500萬港元，並於9月作最後籌款，終籌得571萬港元。後來該基金指收到託管人真普選聯盟通知，不再為基金執行支款指示，由9月6日起停止接受捐款，基金秘書處亦於同年10月31日解散。根據該基金於去年6月的年度報告，截至5月31日，總收入累計2.36億港元。