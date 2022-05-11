香港故宮與M+互相輝映　組成新舊中西隔空對話

沒有往昔何來今日，現代與古代看似互相牴觸，實則環環緊扣，位於西九文化區的香港故宮博物館與M+博物館正是西方與東方隔空對話的傑作，透過建築、美學、空間及距離感等，展現現代與傳統藝術的火花。故宮在西，M+在東，兩者互相輝映，並以公共空間的草坡作連接，互相伸延。負責香港故宮設計的許李嚴建築師事務所執行董事嚴迅奇表示，故宮雖為現代化建築，但外觀上與北京傳統文化息息相關，如同傳統的花瓶及鼎，上寬下窄，既保持一定平衡感，同時維持肌理，展現雍容華貴的氣度。

對比帶有個人色彩的建築，嚴眼神堅定地指，城市永遠行第一；建築行第二，認為建築物不可自我及孤立，更要融入環境，以切合建築物本身的形象及身份，同時以為大眾提供享受的空間為首要前提。從其過往作品不難發現融合環境理念處處，以雲南省博物館為例，他指當地具備少數民族及生態特色，故設計以山石及自然生態為主。作為經驗豐富的建築師，他分享過往作品時滔滔不絕，包括如何利用建築改善城市運作，以政府總部為例，他透露「門常開」的理念正是將建築物延伸至外與內，與周遭環境產生聯繫。惟面對故宮，他指故宮保安嚴密，不可如同無掩雞籠般打開中門，在空間設計上，考慮到參觀者需費神觀賞文物，他特地加入中庭位置，並提供平台讓參觀者忙裏偷閒，欣賞香港面貌。同時考慮故宮臨海及向西的方位，在設計中可謂落足心思，並呈現在選料方面。他解釋，由於望西，故需留意西斜，並為中庭的玻璃加添保溫膜，以減少室內外溫差。

由香港故宮設計至落成僅有不足5年時間，嚴形容時間實在太短，對比其他同規模的博物館，需時至少「閒閒哋7至8年」。但慶幸地過程順利，他透露過程中西九管理層並沒有作太大限制，僅提醒其需留意保安上的安排，故設計一直未有太大改動。時間緊迫下，更要面對世紀疫情，其團隊成員解端泰分享，幸好當初預留約9個月鬆動時間，才可應付疫情下的影響，如期開幕，而團隊為求趕工，更試過開夜車至凌晨通宵達旦地工作。但他同時透露，香港故宮目前仍有不少小瑕疵，對於部分細節仍未收貨，料承建商需於開幕後繼續進行執漏工程。翻查資料，香港故宮文化博物館由中國建築國際承建，並同時於近期承辦本港共8個地點的社區隔離及治療設施，當中包括青衣方艙醫院。