涉串謀上司洗逾億港元黑錢　私人助理將轉區院審

一名商人的前私人助理涉嫌與他的上司串謀處理犯罪得益，有關款項是從一間上市公司獲取的貸款，涉及金額達1.25億港元。廉政公署經調查後，拘捕及落案起訴該私人助理共5項洗黑錢罪。案件今（12日）於東區裁判法院提堂，被告暫毋須答辯。裁判官把案押後至7月7日再訊，以待控方準備轉介案件上區院所需的文件。此期間被告准以10萬港元保釋外出，並不得離港及直接或間接接觸控方證人。

控罪指現報稱文員的48歲被告林松根，於2016年7月7日至2017年10月4日期間，與黃自強及其他不知名人士一同串謀，知道或有合理理由相信5筆共1.25億港元的貸款，全部或部分、直接或間接代表從可公訴罪行的得益，而仍處理該些款項。

根據廉署資料，被告於案發時獲安排與其他人士持有上市公司新威國際控股有限公司大量股份，一些人士亦出任高層職位以控制該上市公司。新威國際於2016年初起經營借貸業務。約於2016年7月至2017年9月期間，被告的上司涉嫌透過被告及其他人士控制數間本地及離岸公司，並以該些公司向新威國際取得5筆貸款合共1.25億港元。廉署調查顯示，該5筆貸款中逾8,000萬港元未償還。

案件編號：ESCC 648/2022