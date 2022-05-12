12人蛇之一認祖屋製炸藥　被判監20個月

12名香港人蛇前年8月乘船企圖偷渡到台灣途中被內地海警拘捕，當中10人已先後由內地移交香港，其中9人因此被控妨礙司法公正罪。當中1名亦涉及爆炸品案件的裝修工人，今天（12日）在區域法院承認一項製造爆炸品罪，其妨礙司法公正罪則獲准擱置，存檔法庭。法官姚勳智指製造爆炸品屬非常嚴重罪行，且案發正值社會事件期間，法庭不能忽視可造成的嚴重後果，雖被告曾在內地服刑，但這是他咎由自取，考慮後將該名被告判囚20個月。

辯方求情指本案被告黃偉然（31歲）只是貪玩才製造涉案爆炸品，並無意圖打算用以傷人，與社會事件無關，而案發地點是被告的祖屋，遠離市區人群，涉案爆炸品被發現時亦已狀態不佳。且據專家意見，涉案爆炸品分量的波及範圍約2至4米，相信波及鄰居的機會極低。被告雖事後潛逃，現已知錯，他因而亦在內地服刑，及現已還押逾年，得到教訓，望法庭酌情輕判。

案情指警方在2020年1月14日，於被告的沙頭角吳屋村住所拘捕被告，並在其住所中搜獲漏斗、載有硫磺、硝酸及硫酸等化學品的玻璃瓶及膠袋，以及一些防毒面罩及一部電腦，及在其後院的泥土中找到以膠袋載着的軟塊。警方並在其電腦發現被告曾瀏覽製造炸藥的資料，包括DNT。而專家亦指上述化學品為合成DNT的材料，並曾點燃軟塊樣本，出現猛烈燃燒及黑煙，認為特性與高性能炸藥脗合，但需雷管才能引爆，而該軟塊已呈現降解及受污染情況。被告警誡下承認軟塊是他提煉的炸藥，他從網上學習製作過程，並花了數星期製作，因貪玩才製造，本打算到山頭引爆以查看威力，後覺得不應如此，又不知如何處置炸藥，終決定埋在地下。被告事後與他人計劃潛逃台灣，途中被內地執法機關截獲，繼而送返香港歸案。

案件編號：DCCC 934/2021