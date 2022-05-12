今增21處所納強檢 青衣曉峰園及薄扶林寶翠園上榜
2022年05月12日 19:07
東網電視更多新聞短片
再增21個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案被納入強檢名單，政府今日(12日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該21個地方的人士，須於明日至後日(13日至14日)期間進行病毒檢測。
涉及多宗病例的地點如下：
1.將軍澳厚德邨德志樓
2.馬鞍山錦泰苑錦盛閣
3.青衣曉峰園2座
4.元朗朗屏邨錦屏樓
5.上環荷李活華庭A座
6.鰂魚涌英皇道971號英皇大樓
7.紅磡寶石戲院大廈B座
8.馬鞍山錦豐苑錦菱閣
9.荃灣石圍角邨石蘭樓
10.葵涌葵盛西邨9座
11.屯門翠林花園A座
12.沙田沙田第一城19座
13.東涌昇薈10座
14.北角新都城大廈A座
15.薄扶林寶翠園5座
16.黃竹坑金寶花園1座
17.九龍城嘉匯2座
18.荔枝角美孚新邨第三期百老匯街72-74號
19.慈雲山慈愛苑愛賢閣
20.黃大仙黃大仙下邨龍豐樓
21.紅磡馬頭圍道37號紅磡商業中心B座3樓 新旺會
《香港疫慌》專頁:http://hk.on.cc/fea/hkdisease