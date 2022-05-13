你要知：冷氣機出風有異味？　專家：勿等到污糟先清潔

冷氣機是夏天的恩物，每年都會陪伴着我們渡過炎熱的夏季，如果發現不時吹出陣陣臭味，可能代表冷氣機內藏污納垢，如果沒有定期清潔或者清潔方法不當，更可能加劇異味問題，就由專家講解箇中原因。

「裝修佬」裝修學院校長鄧世民指出，冷氣機出風有異味，與機內藏有細菌有關。日常在家中活動、呼吸會有口水飛沫噴出，細菌就會進入空氣之中，然後再進入冷氣機風口再噴出來，一直循環，所以冷氣機內會有很多霉菌積聚。「很多人都不會理，只會清潔隔塵網，以前做過化驗，發現金屬片上有很多細菌，不清潔自然會累積。如果夏天第一次開冷氣，前幾個月沒開，裏面積聚的霉菌吹出，有幾分鐘臭味是很正常，如果每次開都有，就可能太污糟。」

潮濕環境固然容易孳生細菌，但乾燥環境也一樣要留神，鄧解釋，「乾燥對於抑制霉菌、蟲各方面都好，但最大因素都是溫差。因為通常關冷氣後就開窗，整個牆身摸上去都是濕的，所以冷氣機內部的零件就更濕，內部金屬片的細菌就會不斷累積。」

有人開完冷氣後會繼續送風或者利用風扇吹走水氣，不過鄧直言這些做法作用有限，「如果保持通風或者吹風，可以減少水氣凝固，不過始終溫差依然存在。開風扇只能幫助減慢熱氣吸進冷氣機內，減低溫差程度。不過這個做法其實作用有限，而且細菌會慢慢增生，不差這一點時間。」

鄧建議冷氣機必須定期清潔，否則積聚污垢過多就難以處理，「平時清洗冷氣頻率最重要，不要等到冷氣機太污糟才洗，否則用噴罐裝清潔劑清潔後，污垢在冷氣機內排不出來，甚至會有倒流，即是出現滴水問題。」鄧表示如果不想細菌在冷氣機內累積，產生異味甚至影響健康，除了必須定期清潔隔塵網，亦要利用清潔劑清潔冷氣機內部。