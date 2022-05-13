紅磡疑爆桌球群組　專家不排除有人拉低口罩篤波感染

本港再現新感染群組！繼元朗牡丹金閣火鍋店出現群組爆發後，紅磡「新旺會」亦疑現「桌球群組」，累計至少4人染疫，同時段到訪逾150名客人須強制檢測。香港感染及傳染病醫學會副會長林緯遜今早(13日)在電台節目表示，桌球相對是較靜態運動，但屬於娛樂場所，市民防疫意識可能較弱，期間飲食或拉低口罩都有傳播風險，建議當局加強巡查，檢查場地的通風系統。

本港昨(12日)新增的40宗輸入個案內，其中2人由外地返港並完成檢疫後，曾於5月9日下午5時至深夜12時到位於紅磡馬頭圍道紅磡商業中心B座3樓的「新旺會」打桌球，衞生防護中心其後調查發現，早前亦有2宗本地個案同樣於同時段到訪該處所。

另外，西環邨污水病毒量高，全邨須圍封強檢，林表示污水病毒高代表區內有小量高病毒量高的確診患者，或有大量低病毒量患者，擔心若有超級傳播者，出現群組爆發的風險相當高，亦難以截斷傳播鏈，但相信不會造成大反彈或短時內出現第6波疫情。他指首階段放寬社交距離措施後，新冠病毒繁殖率雖有上升，但維持在1以下，預計所有防疫措施放寬後，一定會有爆發第6波疫情的風險。