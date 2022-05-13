政府刊憲提修例建議　倡調高院舍人手及住客人均樓面面積

為加強安老院及殘疾人士院舍的規管及質素，港府今日(13日)就《2022年院舍法例（雜項修訂）條例草案》刊憲，冀調整院舍人手、住客人均樓面面積、對營辦人的問責、院舍主管及保健員註冊制度、提供護理照顧，以及相關罰則。草案今日刊憲並將於本月25日提交立法會首讀和二讀。

政府發言人表示，提出的《2022年院舍法例（雜項修訂）條例草案》，是因應公眾要求加強院舍的規管及質素。社會福利署於2017年成立檢視院舍法例及實務守則工作小組，檢視《安老院條例》（第459章）、《殘疾人士院舍條例》（第613章）及相關附屬法例和實務守則。小組在2019年5月完成檢視工作後提出19項建議，社署已就部分建議透過修訂相關實務守則落實，經修訂的實務守則已在2020年開始生效。而其他建議則須透過修訂相關法例實施，故此有是次修訂條例草案。

發言人又指，為了讓業界有充分時間準備過渡至新規管制度，若是次草案獲立法會通過，政府會分階段實施各項新規定。除涉及提高人手和每名住客的人均樓面面積的規定會享有較長的過渡期外，大部分新規定將會在修訂條例刊憲的首個周年日起實施。